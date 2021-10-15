Президент ВБ назвал информативными прошедшие в Вашингтоне переговоры с вице-премьером РФ

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас назвал информативными состоявшиеся в четверг в Вашингтоне переговоры с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Сегодня днем я был рад приветствовать вице-премьера РФ Алексея Оверчука во Всемирном банке. Мы провели информативные переговоры по ряду вопросов", - написал Мэлпас на своей странице в Twitter.

Как отмечается в сообщении, распространенном ВБ по итогам встречи, Мэлпас приветствовал взгляды Оверчука на "новый подход к оценке инвестиционного и бизнес-климата" в мире. Стороны также обсудили борьбу с изменением климата и реформы в энергетическом секторе. "Президент Мэлпас подтвердил готовность Группы Всемирного банка поддерживать усилия РФ по сокращению выбросов парниковых газов и обеспечению углеродной нейтральности", - указывается в тексте.

Помимо этого, глава ВБ и вице-премьер РФ затронули тему помощи бедным странам в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Согласно сообщению, Мэлпас подчеркнул необходимость мобилизации финансирования для государств с низким уровнем дохода и приветствовал активное участие России в процессе пополнения ресурсов Международной ассоциации развития.

Оверчук прибыл в среду в Вашингтон, чтобы возглавить российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и ВБ. Ранее в четверг состоялась встреча Оверчука и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман.