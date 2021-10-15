Израильские солдаты застрелили араба, бросавшего бутылки с горючей смесью в машины

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 октября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие застрелили в ночь на пятницу палестинца, забрасывавшего бутылками с зажигательной смесью проезжавшие автомобили на шоссе в районе города Бейт-Джала на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Двое подозреваемых бросали бутылки с зажигательной смесью в тоннель на шоссе возле Бейт-Джалы, что ставило под угрозу жизни пассажиров автомобилей. Солдаты открыли огонь по подозреваемым. Один из подозреваемых был ранен, ему оказали медицинскую помощь, но позже он умер на месте происшествия. Второй подозреваемый арестован", - говорится в заявлении военных.

О пострадавших с израильской стороны информации не поступало.