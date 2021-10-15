В Болгарии началась избирательная кампания по президентским и парламентским выборам

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Избирательная кампания по досрочным выборам депутатов 47-го Народного собрания Болгарии и выборам президента республики началась в пятницу в стране. В газетах опубликованы первые интервью кандидатов, а гостями телеэфиров стали представители ведущих политических партий и коалиций. Участники кампании имеют ровно 30 дней, чтобы убедить избирателей поддержать их кандидатуры.

Для участия в выборах главы государства Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 23 кандидата, рекордное количество начиная с 1992 года, среди них четыре женщины. Девять кандидатов выдвинуты инициативными комитетами, остальные - от политических партий.

Для участия в досрочных выборах в парламент, которые пройдут одновременно с выборами президента 14 ноября 2021 года, ЦИК зарегистрировала 20 политических партий и семь коалиций. О своем желании стать депутатами заявили около 6 300 человек. В предварительные списки избирателей включены более 6,7 млн человек, однако, по прогнозам социологических агентств, лишь около 3 млн граждан Болгарии примут участие в голосовании.

"Ожидаю корректную кампанию, в ходе которой будут представлены идеи, а не компромат", - заявил в пятницу перед журналистами президент Болгарии Румен Радев, претендующий на второй мандат.

В связи с пандемией коронавируса выборы будут организованы с соблюдением мер санитарной безопасности, власти рекомендовали проводить предвыборные мероприятия на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции между участниками и обязательным ношением защитных масок. Работникам избирательных комиссий предложено сделать прививки.

Прогнозы экспертов

По данным социологического агентства Alpha Research, представленным за два дня до официального начала предвыборной кампании, Румен Радев и вице-президент Илияна Йотова, выдвинутые инициативным комитетом и поддержанные болгарскими социалистами и представителями других политических объединений, обладают наибольшей поддержкой избирателей. За них готовы голосовать 42,6% избирателей. Их основными оппонентами будут ректор Софийского университета Анастас Герджиков и Невяна Митева, поддержанные партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ). Их кандидатуры готовы одобрить 28,1% электората. На третьей позиции - председатель Верховного кассационного суда Лозан Панов, поддержанный коалицией "Демократическая Болгария", - 8,2%.

Среди других соперников - лидер Движения за права и свободы Мустафа Карадай, председатель партии "Атака" Волен Сидеров, председатель партии "Воля" Веселин Марешки, председатель партии "Возрождение" Костадин Костадинов, председатель Национального фронта за спасение Болгарии Валерий Симеонов и другие. Социологи прогнозируют, что выборы главы государства пройдут в два тура.

В борьбе за места в парламенте ситуация более напряженная, лишь шесть политических объединений по итогам досрочных парламентских выборов будут представлены в Народном собрании, утверждают эксперты компании Exacta Research Group.

Абсолютным лидером предвыборной кампании является блок партии "ГЕРБ" и Союза демократических сил (ГЕРБ-СДС), за который готовы голосовать 23,5% избирателей. За второе место борются сразу три политических объединения - новый блок "Продолжаем перемены", впервые участвующий в выборах (15,5%), победитель предыдущих выборов партия "Есть такой народ" (15,2%) и болгарские социалисты - коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" (15%).

На пятом месте - коалиция "Демократическая Болгария" с 10,2%. Далее - Движение за права и свободы - 9,4%. На пороге 4% избирательного барьера находится гражданская платформа "Встань БГ! Мы идем!" - 2,6%, партия ВМРО - 2,5% и партия "Возрождение" - 1,9%.

Принять участие в голосовании готовы около 49% избирателей, около 3 млн человек.