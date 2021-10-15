Суд Испании согласился выдать США экс-медсестру Уго Чавеса

МАДРИД, 15 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США Клаудии Патрисии Диас, бывшей медсестры экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе юридической инстанции.

Согласно заявлению, суд "одобрил экстрадицию бывшего государственного казначея Венесуэлы Клаудии Патрисии Диас". США добиваются ее выдачи по обвинению в "отмывании денег и [членстве в] преступной организации за то, что она оказала содействие предпринимателю Раулю Горрину в заговоре по обмену иностранной валюты, что принесло ему сотни миллионов долларов", уточнили в суде.

Женщина была задержана в Испании в декабре прошлого года по запросу США.

Ранее суд пиренейского королевства отказался выдать экс-медсестру Чавеса Венесуэле. Диас ухаживала за бывшим президентом до его смерти. По версии СМИ, именно Чавес в свое время назначил ее ответственной за национальный отдел казначейства и секретариат фонда развития.

После смерти Чавеса Диас и ее супруг покинули Каракас и отправились сначала в Доминиканскую Республику, а затем в Испанию.

Уго Чавес возглавлял Венесуэлу с 1999 по 2013 год. В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у него раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе.