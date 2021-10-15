США хотят сотрудничать с КНР в вопросах климата и здравоохранения

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят сотрудничать с Китаем в вопросах борьбы с изменением климата и в сфере глобального здравоохранения. Об этом заявила в пятницу первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая в вашингтонском Центре национальной политики имени Трумэна.

"В отношении Китайской Народной Республики позиция Соединенных Штатов ясна. Мы будем конкурировать и вести острую конкурентную борьбу с КНР там, где это необходимо, в том числе в сферах, связанных с рабочими местами, экономикой, технологиями и инновациями. Мы будем сотрудничать с КНР, когда это будет в наших интересах и в интересах всего мира, например, в вопросах изменения климата и глобального здравоохранения", - отметила Шерман.

"И мы будем бросать вызов КНР там, где это необходимо, например, когда Пекин предпринимает действия, противоречащие ценностям и интересам Америки, наших союзников и партнеров или угрожающие международному порядку, основанному на правилах", - сказала замгоссекретаря.

Она также добавила, что "вызовы XXI века могут несколько отличаться от вызовов прошлого".