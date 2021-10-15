В центре Рима проходит манифестация против ковид-сертификатов

РИМ, 15 октября. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Несколько сотен человек в пятницу проводят манифестацию на территории римского Большого цирка против ковид-сертификатов. Согласно решению правительства, с 15 октября обязательство иметь так называемый грин-пасс (ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию) распространяется на работников частного и государственного секторов.

Древнеримский Большой цирк стал единственным местом, где власти разрешили провести массовое собрание, запретив акции в других точках города, где они первоначально были объявлены. В настоящий момент, по наблюдениям корреспондента ТАСС, мероприятие гораздо менее масштабное и многочисленное, чем ожидалось, - телеканал Rai News 24 сообщил, что ожидается до 2 тыс. человек.

После беспорядков, произошедших в Риме 9 октября во время протестов против "грин-пассов", в городе были приняты повышенные меры безопасности: под усиленную охрану взяты правительственные здания и президентский Квиринальский дворец. Спокойная обстановка наблюдается в порту Триеста, работники которого ранее грозили полной блокировкой. Там сообщалось о небольших затруднениях в работе.

С 15 октября работодатели должны ежедневно проверять ковид-сертификаты, невакцинированные трудящиеся должны сдавать тесты каждые 48 часов. Правительство не согласилось на предоставление бесплатных тестов, но это делают некоторые компании. В связи с новым обязательством в пятницу в точках проведения тестирования на ковид, а также на входах в учреждения и на предприятия из-за проверок образовались очереди. В целом трудящиеся не вышли на манифестацию, предпочтя сохранить заработок, так как отсутствие на рабочем месте из-за отсутствия "грин-пасса" не оплачивается.

Протестующие считают "грин-пасс" нарушением конституционного права на труд, в то время как власти называют его инструментом свободы. При этом принимаются QR-коды, полученные только на основе признанных в ЕС вакцин. Привитым российскими и китайскими препаратами также необходимо сдавать тесты.

Введение "грин-пасса", действие которого постепенно расширялось, стало возможным в условиях действующего режима чрезвычайной ситуации, которая действует пока до конца года. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять QR-код при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.

Манифестации 9 октября

После беспорядков 9 октября в Риме были задержаны 12 человек, среди которых лидеры ультраправой партийной организации "Новая сила" Джулиано Кастеллино, который уже находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре. Они считаются одними из зачинщиков беспорядков. В субботу агрессивно настроенные манифестанты устроили погром в штаб-квартире Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL). Прокуратура Рима, ведущая расследование, связывает беспорядки во время протестов в городе с неофашистами. После нападения на CGIL профсоюзы объявили о проведении манифестации 16 октября.