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У Белого дома нет новой информации по инциденту с эсминцем в Японском море

Минобороны России ранее вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую границу

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Белый дом в данный момент не располагает какой-либо новой информацией об инциденте с американским эсминцем в Японском море. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского президента Джо Байдена, который отправился в штат Коннектикут.

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"У меня нет никаких новых данных по этому поводу", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее стало известно, что Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы России.

Как подчеркнули в Минобороны, атташе указали на непрофессиональные действия американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

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