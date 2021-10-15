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Fox: в Пентагоне считают безопасным взаимодействие эсминца США с кораблем ВМФ России

Эсминец Chafee ВМС США вечером 15 октября приблизился к территориальным водам РФ и предпринял попытку пересечения государственной границы

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Пентагон считает, что взаимодействие в Японском море эсминца ВМС США Chafee с большим противолодочным кораблем (БПК) Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" было безопасным и профессиональным. Об этом в пятницу журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.

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"Взаимодействие безопасное и професиональное, сказали в Пентагоне", - написал он в Twitter.

15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь БПК "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.

В Минобороны России заявили, что действия экипажа эсминца Chafee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. В пятницу вечером Минобороны РФ вызвало американского военного атташе, которому указали на непрофессиональные действия американских моряков.

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