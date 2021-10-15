Бабиш откажется от предложения Земана создать новое правительство Чехии

ПРАГА, 15 октября. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Чехии, лидер проигравшего прошедшие в стране 8 и 9 октября выборы в нижнюю палату парламента политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), Андрей Бабиш не примет предложение президента сформировать новое правительство республики. Такое заявление политик сделал в пятницу в интервью радиостанции "Частота-1".

"Если господин президент [Чехии Милош Земан] предложит мне сформировать правительство, я откажусь, - сказал Бабиш. - Мы передадим [власть] новой [правительственной] коалиции, а сами [движение АНО] будем находиться в оппозиции".

Пресс-секретарь Земана Иржи Овачек проинформировал 13 октября, что президент, госпитализированный в отделение реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, после перевода в обычную больничную палату примет кандидата в премьеры от двух коалиций либеральных партий, победивших на парламентских выборах, председателя Гражданской демократической партии Петра Фиалу. Тот ранее заявил, что эти партийные коалиции, получившие в нижней палате 108 из 200 кресел, намерены сформировать новое правительство республики.

Президент, согласно чешской конституции, после парламентских выборов выбирает политика, которому поручает сформировать правительство. Кабмин, как ожидается, сформируют входящие в коалицию "Вместе" праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция. Ответственность. Процветание - 09", а также Чешская пиратская партия, вошедшая в союз с центристским движением "Старосты и независимые".