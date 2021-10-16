Новый премьер Японии заявил о желании нанести визит в США до конца года

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида хотел бы посетить США с официальным визитом до конца года для переговоров с президентом Джо Байденом. Об этом глава правительства заявил в интервью газете Yomiuri, выдержки из которого опубликованы в субботу.

"Я хотел бы как можно скорее посетить США и провести переговоры с президентом Байденом. Хотел бы сделать это в течение этого года", - отметил Кисида.

Байден стал первым иностранным лидером, с которым новый премьер Японии провел телефонные переговоры после избрания на пост. Лидеры двух государств подтвердили готовность укреплять отношения, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также условились продолжать сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, КНДР и борьбой с коронавирусом.

Обе палаты японского парламента на прошлой неделе большинством голосов избрали Кисиду 100-м по счету премьер-министром страны. 29 сентября он занял должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Выборы прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за отставки Синдзо Абэ.