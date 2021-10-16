Байден поддержал привлечение к ответственности за отказ от показаний по делу о 6 января

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США должно привлекать к ответственности тех, кто отказывается давать показания специальному комитету Палаты представителей Конгресса, проводящему разбирательство в связи с предпринятым 6 января штурмом Капитолия. Такое мнение выразил в пятницу президент США Джо Байден.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, глава государства отвечал на вопросы журналистов по возвращении в Вашингтон из штата Коннектикут. Сначала его спросили, как, по его мнению, следует поступать с теми, кто игнорирует повестки комитета с требованием явки на слушания. "Надеюсь, комитет <...> привлечет их к ответственности", - заявил на это Байден. После этого глава государства утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что Минюст должен преследовать тех, кто пренебрегает требованием законодателей о даче показаний.

В четверг спецкомитет нижней палаты американского законодательного органа объявил, что намерен инициировать уголовное преследование политического консультанта Стивена Бэннона, являвшегося помощником бывшего президента Дональда Трампа, в связи с его отказом выступить на слушаниях. Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может преследоваться в суде.

В конце сентября спецкомитет, который проводит разбирательство в связи с событиями 6 января, обязал ряд лиц, в том числе бывших помощников 45-го президента США Трампа, выступить на слушаниях и предоставить законодателям всю имеющуюся у них информацию. Трамп тогда заявил, что намерен оспаривать вызов на слушания в Конгресс своих помощников.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что Министерство юстиции США примет решение, следует ли предъявлять обвинения лицам, которые откажутся выступить на слушаниях в этом спецкомитете.

Штурм Капитолия

6 января сторонники республиканца Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

По делу о январских беспорядках в Вашингтоне были задержаны более 600 человек. Около 50 из них признали себя виновными в применении насилия, некоторые сознались в совершении тяжких преступлений.