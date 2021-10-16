Лашет взял на себя всю ответственность за провал консерваторов на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Армин Лашет взял на себя всю полноту ответственности за провал консервативного блока ХДС/ХСС на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг. Об этом он заявил в субботу на конференции молодежной организации ХДС в Мюнстере. Трансляцию вел телеканал N-tv.

"Нечего приукрашивать. Я несу ответственность [за провал] как председатель и как кандидат в канцлеры", - сказал Лашет. "Мне и никому больше отвечать за предвыборную борьбу, кампанию", - добавил он. По его словам, консерваторы "показали достойный сожаления результат".

На парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. ХДС/ ХСС набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.