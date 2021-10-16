Меркель: ФРГ и Турция договорились продолжить переговоры с представителями "Талибана"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Германия и Турция обменялись мнениями о переговорах своих делегаций с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и условились продолжать данные усилия. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу в Стамбуле на пресс-конференции, которую транслировал телеканал N-tv, с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как ожидается, это ее прощальный визит в Турцию как канцлера.

"Мы, разумеется, обсудили ситуацию в Афганистане. Чтобы жители Афганистана не становились жертвами контрабандистов и перевозчиков, мы должны обеспечить оказание гуманитарной помощи", - подчеркнула Меркель. "Мы обменялись мнениями о переговорах с "Талибаном" и, возможно, продолжим это делать вместе через наших уполномоченных по Афганистану", - сказала она.

Канцлер призвала поддержать организации ООН в вопросе предоставления гуманитарной помощи, "чтобы предстоящая зима не обернулась для Афганистана катастрофой".

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о решении завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Меркель не стала выставлять свою кандидатуру на состоявшихся 26 сентября парламентских выборах и после формирования нового кабмина ФРГ ее правление завершится. Срок действия ее полномочий закончится с первым заседанием нового состава Бундестага 26 октября, но она будет исполнять их до формирования нового правительства.