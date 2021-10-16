В аравийской коалиции заявили о ликвидации в результате ударов в Йемене более 160 хуситов

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Возглавляемая Саудовской Аравией так называемая аравийская коалиция ликвидировала в результате ударов в Йемене свыше 160 мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах"). Об этом сообщает в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление альянса.

Как в нем отмечается, позиции противника были подвергнуты бомбардировкам к югу от стратегически важного города Мариб, где уже долгое время идут ожесточенные бои между хуситами и правительственными войсками. "За последние 24 часа мы нанесли 32 удара в районе Абдии, - указали в альянсе. - В результате было уничтожено 11 единиц техники и более 160 террористов".

В "Ансар Аллах" пока никак не прокомментировали эту информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние правительственных сил в лице президента Абд Раббо Мансура Хади и его сторонников с вооруженными формированиями хуситов. В январе 2015 года "Ансар Аллах" захватило столицу страны Сану и позднее сформировало свое параллельное правительство. Президент Хади с членами его кабмина вынуждены были перебраться в йеменский Аден, а в настоящее время большую часть времени проводят в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В наиболее активную фазу противоборство перешло с вторжением в страну в марте 2015 года просаудовской коалиции. Продолжающийся почти шесть лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот дронов и в самом Йемене против правительственных сил.