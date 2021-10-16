Лидер христиан Ливана призвал предать суду виновных в разжигании междоусобицы

БЕЙРУТ, 16 октября. /ТАСС/. Глава христианского Свободного патриотического движения Ливана (СПД) Джебран Басиль потребовал в субботу наказания виновных в разжигании религиозной розни в стране под предлогом защиты христиан. Выступая на митинге в Бейруте, он подчеркнул необходимость проведения быстрого расследования событий, которые привели в четверг к столкновениям в столичных кварталах Тайюни и Айн-Руммана, где погибли семь человек.

Что известно о перестрелках во время протестов в Бейруте

"Подстрекательство к междоусобице не отвечает интересам христиан, поэтому мы сохраним гражданский мир и не допустим смуты", - заявил лидер СПД. Басиль, который является зятем президента республики Мишеля Ауна, осудил поведение оппозиционной партии "Ливанские силы" (ЛС) во главе с Самиром Джааджаа. "Есть люди, которые во имя личных амбиций готовы пойти на кровопролитие и этим наносят ущерб христианской общине", - подчеркнул он.

Ранее предводитель ЛС (бывшая вооруженная милиция христиан в период гражданской войны 1975-1990 годы) отверг выдвинутые против него обвинения в провоцировании межконфессиональных столкновений. Он утверждал, что сторонники ЛС защищали квартал Айн-Руммана от вторжения шиитских отрядов "Амаль" и "Хезболлах".

Предать суду Джааджаа и его сообщников потребовал в субботу депутат шиитской фракции в парламенте Хусейн Хадж Хасан. По его словам, "все, кто выступает за сохранение мира и национального согласия в Ливане, должны потребовать самого строгого наказания для организаторов этой вероломной вылазки".

В четверг в Бейруте произошли перестрелки, начавшиеся во время протестов шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году. По утверждениям очевидцев, беспорядки спровоцировали неизвестные снайперы, открывшие огонь с крыш домов. Решительные действия ливанской армии не позволили событиям выйти из-под контроля. В пятницу прокуратура Ливана возбудила дела против 19 участников беспорядков в Бейруте, которые были задержаны силовиками.