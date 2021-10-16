Госдеп призвал хуситов обеспечить в районе Мариба проход для мирных граждан

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") прекратить наступление в районе Мариба и обеспечить проход для гражданских лиц, а также доставку гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"США осуждают эскалацию со стороны хуситов вокруг Мариба, что демонстрирует вопиющее пренебрежение безопасностью гражданских лиц. Хуситы препятствуют движению людей и [доставке] гуманитарной помощи", - отмечается в тексте.

По версии Прайса, действия движения "Ансар Аллах" усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию и привели к тому, что еще больше йеменцев покинули свои дома.

"США призывают хуситов немедленно разрешить безопасный проход для мирного населения, раненых, [доставку] необходимой для спасения жизней помощи", - сказал глава пресс-службы. Прайс также заявил, что движение должно прекратить наступление на Мариб, положить конец конфликту и "поддержать ведомый ООН инклюзивный мирный процесс".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.