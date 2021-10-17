Премьер Японии сделал подношение храму Ясукуни, считающемуся в Азии символом милитаризма

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что подношение "масакаки", которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Ожидается, что в течение дня в храм могут совершить паломничество некоторые министры нового правительства, а также члены национального парламента.

Последний раз премьер-министр Японии лично посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года - тогда это сделал Синдзо Абэ. После своей отставки Абэ регулярно совершает паломничества в Ясукуни в статусе депутата парламента.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.