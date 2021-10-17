Госдепартамент США осудил отказ властей Кубы в разрешении провести демонстрации 15 ноября

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в субботу осудили решение кубинских властей отказать демонстрантам в проведении акций протеста 15 ноября. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Соединенные Штаты решительно осуждают решение кубинского режима отказать в выдаче разрешения на проведение мирных акций протеста 15 ноября. Отказываясь разрешить эти демонстрации, кубинский режим ясно демонстрирует, что он не желает уважать или поддерживать права человека и основные свободы кубинцев", - утверждает дипломат.

"Отказ кубинского режима последовал после того, как он объявил о своем намерении разместить войска на кубинских улицах 18-20 ноября для запугивания кубинцев и подавления запланированных ранее общенациональных мирных протестов", - добавил Прайс.

"Соединенные Штаты по-прежнему всецело привержены кубинскому народу, его правам на мирные собрания и выражение своего мнения, а также его борьбе за свободное избрание властей и выбор будущего", - заключил представитель американского внешнеполитического ведомства.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ президент страны Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.