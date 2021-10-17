В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет возобновить диалог

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Подписание соглашения о формальном завершении Корейской войны 1950-1953 гг. может проложить путь к возобновлению приостановленных ранее переговоров с КНДР по ядерной проблеме. Об этом заявил специальный посланник Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док, прибывший в Вашингтон для встречи со своими американским и японским коллегами, сообщает в воскресенье агентство Yonhap.

"Ожидаю, что в ходе предстоящих контактов на рабочем уровне состоится углубленное обсуждение различных вопросов, в том числе декларации об окончании войны. Этот документ стал бы значимым шагом в сторону возобновления диалога о полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове", - отметил Но Гю Док.

Корейская война, в которой принимали участие Южная и Северная Корея, а также США и Китай, завершилась перемирием, мирный договор по ее итогам подписан не был.

В понедельник южнокорейский дипломат встретится со своим американским коллегой Сон Кимом, а 19 октября состоятся трехсторонние переговоры с участием японского спецпредставителя Такэхиро Фунакоси. Ожидается, что стороны в том числе обсудят меры гуманитарной поддержки КНДР и вопрос о стыковке железнодорожных путей Севера и Юга.

Предыдущие трехсторонние консультации спецпредставителей состоялись в прошлом месяце в Токио. На них обсуждались различные варианты возвращения Пхеньяна к диалогу, в том числе возможность поставок ему гуманитарной помощи.

Первая встреча южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, состоявшаяся в апреле 2018 года, привела к серии контактов на высшем уровне не только между Севером и Югом Кореи, но и между Пхеньяном и Вашингтоном. Однако мирный процесс остановился после того, как в ходе саммита в Ханое в феврале 2019 года Ким Чен Ын и занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп не смогли достичь договоренности по принципиальным вопросам денуклеаризации Корейского полуострова. Затем по инициативе КНДР также прекратились межкорейские обмены и диалог.