Лидер турок-киприотов заявил, что открытие Вароши не займет много времени

НИКОСИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Работы по благоустройству Вароши в нарушение резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН будут продолжаться, и открытие этого курортного района кипрского города Фамагуста последует в относительно скором будущем. Об этом заявил лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в интервью воскресному выпуску кипрского издания греческой газеты "Катимерини".

"У нас есть дорожная карта. Решение принято. Мараш (турецкое название Вароши - прим. ТАСС) будет открыт. Это произойдет, когда будет подготовлено все необходимое. Это не займет слишком много времени", - сказал он.

В интервью Татар также коснулся темы создания условий для возобновления переговорного процесса по кипрскому урегулированию. По его мнению, межобщинный диалог в рамках решения проблемы разделенного острова на федеративной основе себя исчерпал, а потому необходимо найти альтернативные модели урегулирования кипрского вопроса, четко определить рамки времени, которые займет переговорный процесс, согласовать четкий круг проблем для обсуждения.

"Если мы собираемся сесть за стол переговоров, нам необходимо определить, о чем мы будем их вести, в каких областях у нас есть точки совпадения, где существуют расхождения. Любой новый процесс должен быть ориентирован на результат и подчиняться графику и крайним срокам, а не быть бессрочным", - заявил лидер турецкой общины Кипра.

Коснувшись проблем Восточного Средиземноморья, Татар обвинил Грецию и Францию в создании напряженности, связанной с разведкой газа в регионе, заметив, что на вовлечении Афин и Парижа в эту проблему настаивает греко-кипрская сторона. "Присутствие этих стран, которых не должно быть в этом регионе, оказывает негативное воздействие на кипрскую проблему", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Вароши

Согласно резолюции Совета Безопасности ООН 550 от 1984 года Вароша, которая расположена в нейтральной зоне острова, должна оставаться нетронутой до возвращения туда потомков греко-кипрских собственников, изгнанных из Фамагусты в 1974 году. Возвращения этого района под контроль миротворцев ООН (де-факто он находится под контролем войск Турции) требует резолюция СБ ООН 789 от 1992 года.

Несмотря на это, 8 октября 2020 года власти самопровозглашенной ТРСК открыли доступ туристам в приморскую часть северных кварталов Вароши, а 20 июля 2021 года Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что 3,5% закрытой территории Вароши будет демилитаризовано, передано под управление гражданской администрации ТРСК и выделено в пользование собственников, включая греков-киприотов. 23 июля 2021 года СБ ООН принял заявление с осуждением новой позиции Турции и турко-кипрских властей по Вароше и призвал к ее пересмотру. Эта же позиция Совбеза была изложена и в новой резолюции.

Турко-кипрские власти, несмотря на позицию мирового сообщества, продолжают освоение новых территорий в курортном районе Фамагусты. Так, 13 октября бригады работников приступили к расчистке проспекта Анексартисиас в Вароше от завалов и баррикад 47-летней давности. Благоустройство Вароши осуществляется среди прочего и для того, чтобы представители греческой общины Кипра, владеющие там собственностью, могли начать заселение в принадлежащие им дома после соответствующего обращения в созданную на севере острова комиссию по вопросам недвижимости. 8 октября Татар заявил, что в эту комиссию поступили уже 400 обращений от греков-киприотов.

В четверг, 14 октября, власти Республики Кипр проинформировали о последних событиях в Вароше Совбез ООН. Также ожидается, что 18 октября данный вопрос будет вынесен на обсуждение встречи глав МИД стран ЕС.