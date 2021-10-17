Назначенный талибами замглавы афганского кабмина принял в Кабуле делегацию из Казахстана

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Мулла Абдул Гани Барадар, который был назначен радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность замглавы временного афганского кабмина, принял в Кабуле делегацию представителей руководства Казахстана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства).

"Заместитель председателя временного правительства ИЭА мулла Абдул Гани Барадар принял в своей резиденции в Кабуле специального представителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева, а также <...> [специального представителя центральноазиатской республики по международному сотрудничеству Ержана Казыхана]. В ходе встречи обсуждались последние события в Афганистане", - указано в сообщении.

Как проинформировал в Twitter пресс-секретарь афганского МИД Абдул Кахар Балхи, назначенный талибами глава внешнеполитического ведомства Афганистана во временном правительстве мавлави Амир Хан Моттаки также провел консультации с казахстанской делегацией. "Господин министр поблагодарил Казахстан за оказываемую Афганистану гуманитарную помощь, подчеркнув, что афганская сторона стремится проложить путь для более тесного сотрудничества со всем странами региона на основе сбалансированной внешней политики", - подчеркивается в тексте.

Ранее пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что в ходе указанных встреч, в частности, была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в казахстанских учебных заведениях для афганских студентов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах по выводу американских вооруженных сил из исламской республики. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.