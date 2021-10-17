Глава Генштаба Ирана прибыл в Москву с официальным визитом для встречи с Шойгу

ТЕГЕРАН, 17 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери прибыл в воскресенье с официальном визитом в Москву, где запланирована встреча с министром обороны РФ генерал армии Сергеем Шойгу. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что Багери прибыл в Россию во главе делегации. Военный пробудет в России четыре дня, в ходе которых запланирован ряд встреч с высокопоставленными представителями российской стороны. Помимо Шойгу, Багери проведет переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

В середине октября Багери совершил четырехдневный визит в Пакистан, в ходе которого провел переговоры с рядом пакистанских политиков и военных. Иранская и пакистанская стороны договорились провести в будущем совместные морские учения.