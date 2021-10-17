Глава Генштаба ВС Ирана планирует обсуждать в ходе визита в РФ ситуацию в Афганистане

ТЕГЕРАН, 17 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что планирует обсуждать в ходе визита в Россию поставки оружия и ситуацию в Афганистане. Его выступления по прибытии в РФ транслировало в воскресенье иранское государственное телевидение.

"Ситуация в Афганистане станет одной из тем, которая будет обсуждаться сторонами в ходе этого визита", - сказал он.

Кроме того, отметил Багери, "у Тегерана есть соглашения с Москвой о продаже вооружения после завершения действия эмбарго [СБ ООН]". "В ходе поездки мы будем говорить об этом с российской стороной", - добавил он.