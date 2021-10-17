Бывший президент Кот-д'Ивуара возглавил новую партию

ПРЕТОРИЯ, 17 октября. /ТАСС/. Учредительный съезд "Африканской народной партии - Кот-д'Ивуар" (PPA-CI) завершился в воскресенье в Кот-д'Ивуаре, ее лидером избрали бывшего президента страны Лорана Гбагбо. Об этом сообщил ивуарийский новостной портал Fratmat info.

"Я буду заниматься политикой до своего последнего вздоха, - заявил в заключительной речи Гбагбо, который был обвинен в преступлениях против человечности, но оправдан Международным уголовным судом в Гааге в ходе длительного процесса. - Нам необходим хороший инструмент [для политической] борьбы". При этом 76-летний Гбагбо отказался ответить в ходе работы съезда на заданный ему вопрос о том, намерен ли он выставить свою кандидатуру на предстоящих в 2025 году в Кот-д'Ивуаре президентских выборах.

Двухдневный съезд новой партии прошел в фешенебельном пригороде экономической столицы страны Абиджане. Других кандидатов на пост лидера партии кроме Гбагбо не было.

Гбагбо вернулся в Кот-д'Ивуар в минувшем июне. Правительство страны еще в 2020 году выдало бывшему главе государства паспорт и объявило, что он может прибыть на родину в любое время. Власти также подчеркнули, что присутствие Гбагбо в стране будет способствовать национальному примирению. В свою очередь действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что Гбагбо получит все предусмотренные законом выплаты и льготы как бывший глава государства.

Суд в Гааге

Лоран Гбагбо занимал пост президента Кот-д'Ивуара с осени 2000 года по весну 2011 года. В 2002 году в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года.

Новый вооруженный конфликт в Кот-д'Ивуаре возник в конце 2010 года на фоне неопределенной ситуации с результатами второго тура президентских выборов. В ходе него ЦИК назвал новым президентом бывшего премьер-министра страны Алассана Уаттару, однако Конституционный совет объявил победителем действовавшего президента Гбагбо, аннулировав при этом результаты голосования в семи регионах на севере, поддержавших Уаттару. Оба политика приняли присягу, однако за Уаттару вступилось мировое сообщество, которое помогло ему свергнуть Гбагбо и прийти к власти.

Гбагбо был арестован и в ноябре 2011 года передан новым руководством страны в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге.

Бывшему президенту предъявили обвинения в преступлениях против человечности, которые были совершены в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года и заключались, в частности, в обстреле густонаселенных районов городов Абобо и Йопоугон. В январе 2019 года Гбагбо и проходивший по этому делу бывший министр по делам молодежи Кот-д'Ивуара Шарль Бле Гуде были оправданы Международным уголовным судом. Прокурор подал протест на это решение. Апелляционное отделение МУС объявило 31 марта текущего года о решении оставить в силе оправдательный приговор.