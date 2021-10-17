В Эстонии полиция расследует несколько сообщений о подкупе избирателей на местных выборах

ТАЛЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Полиция Эстонии расследует несколько сообщений о возможном подкупе избирателей в ходе кампании на прошедших в воскресенье выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщил оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

"Например, нам сообщили, что в [уезде] Валгамаа людям за голосование за одного кандидата предлагали пять евро, - сказал он порталу Delfi. - Несколько подобных новостей поступило и из [расположенного на границе с РФ уезда] Ида-Вирумаа".

По его словам, на этой неделе полиция получила в общей сложности около 100 сообщений о возможном подкупе избирателей, в том числе с помощью алкоголя и сигарет. "По некоторым из этих случаев мы уже установили факты и выяснили, что они не подтверждены, но некоторые дела все еще расследуются", - добавил Трей.

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. По предварительным данным, явка составила 54,8%. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза (ЕС), но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. Избиратель мог отдать свой голос на любом из 448 избирательных участков в своем городе или волости. Участки были открыты с 09:00 до 20:00 (совпадает с мск). В выборах принимали участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотировались 10 029 кандидатов.