Оппозиция Северной Македонии заявила о победе в 19 регионах на местных выборах

ЗАГРЕБ, 18 октября. /ТАСС/. Оппозиционная сила в Северной Македонии - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ) Христиана Мицкоского по итогам обработки 15% бюллетеней объявила о победе по меньшей мере в 19 регионах страны из 81 на выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся в воскресенье. Об этом сообщил северомакедонский портал Televizija 24.

"ВМРО-ДПМНЕ по итогам выборов уже может рассчитывать как минимум на [руководящие] позиции в 19 общинах [административно-территориальных единицах] страны", - отметил представитель руководства партии Антонио Милошоски, обратив внимание на то, что небольшое лидерство над функционером "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ), нынешним мэром Скопье Петре Шилеговым имеет и кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Данела Арсовска.

В свою очередь, правящая партия "Социал-демократический союз Македонии" премьер-министра Зорана Заева в настоящий момент сообщает о победе как минимум в 25 муниципалитетах страны.

Предварительные результаты муниципальных выборов в Северной Македонии будут объявлены в понедельник.