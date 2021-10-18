Вызовы со стороны Китая войдут в стратегическую концепцию НАТО

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Вызовы со стороны наращивающего потенциал Китая и противодействие ему будут включены в новую стратегическую концепцию НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times.

По его словам, противодействие угрозе безопасности блока, исходящей от подъема Китая, станет важной частью будущей концепции НАТО, что знаменует собой существенное переосмысление целей альянса, отражающее геостратегический поворот в сторону Азии.

"НАТО - это союз Северной Америки и Европы, и этот регион сталкивается с глобальными вызовами: терроризмом, киберпространством, но теперь также подъемом Китая, - отметил Столтенберг. - Поэтому когда дело доходит до укрепления нашей коллективной защиты, это касается и того, как бороться с подъемом Китая". "Мы можем предсказать, что подъем Китая повлияет на нашу безопасность, уже [влияет], - констатировал он.

"Китай приближается к нам <...>, - сказал генсек альянса. - Мы видим их в Арктике. Мы видим их в киберпространстве. Мы видим, что они вкладывают значительные средства в критически важную инфраструктуру в наших странах. И, конечно же, у них появляется все больше и больше оружия большой дальности, которое может поразить все страны - союзники НАТО. Они строят очень большое количество шахт для межконтинентальных ракет большой дальности".

Но в любом случае Россию и Китай не следует, по его словам, рассматривать как отдельные угрозы. "Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают, - подчеркнул генсек альянса. - Во-вторых, когда мы больше инвестируем в технологии <...>, это про них обоих".

Столтенберг 7 октября заявил, что лидеры стран НАТО утвердят новую стратегическую концепцию альянса на саммите в Мадриде в 2022 году. Она призвана определить направления для дальнейшей адаптации альянса к новым условиям.

Поспешный уход из Афганистана

Столтенберг заявил, что поспешный вывод сил НАТО из Афганистана в августе был "очевидным выбором" после решения США покинуть страну. Политические лидеры не могли бы оправдать дальнейшее присутствие войск своих стран. "Отчасти это был военный аспект, - сказал генсек. - Но я думаю, что принципиально более важным был политический аспект: мы вошли в Афганистан после нападения [террористов] на Соединенные Штаты". "В военном отношении было бы возможно [остаться], но с политической точки зрения я считаю это абсолютно нереальным <...>, это была основная причина", - отметил он.

Запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о решении по выводу американских вооруженных сил из исламской республики. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили о взятии под контроль всей афганской территории, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.