В ДНР сообщили о пожаре на заводе в результате обстрела со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Завод алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка загорелся в понедельник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром ВСУ подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка, в результате попадания боеприпаса фиксируется возгорание на заводе алюминиевых профилей", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Кроме того, в результате обстрела зафиксированы повреждения пяти жилых домов, добавили в ведомстве. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.