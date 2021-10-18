В порту Триеста в Италии начался разгон манифестации против ковид-сертификатов

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Полицейские применили водометы против демонстрантов, устроивших акцию протеста против ковид-сертификатов в порту Триеста на севере Италии. Как передает в понедельник агентство ANSA , полиция разгоняет около 300 протестующих, блокировавших один из портовых блоков.

Работники итальянских портов обещали гораздо более широкие и масштабные акции протеста с 15 октября, когда в Италии вошло в силу обязательство предоставлять ковид-сертификат на рабочем месте. Но в результате серьезных забастовок, парализующих транспортный сектор, не произошло. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, предпочтя сохранить заработную плату. В основе возражений трудящихся протесты не столько против вакцинации, сколько против метода принуждения к ней путем ковид-сертификата. Как указывают протестующие, ковид-сертификат нарушает конституционное право на труд, поскольку без этого документа попасть на рабочее место нельзя.

Как сообщает в понедельник газета Repubblica, в Милане были арестованы два человека, провоцировавшие беспорядки во время манифестации против ковид-сертификатов в Милане, которая прошла в субботу с участием 15 тыс. человек. Как указывает издание, в разработке следствия еще около 100 человек, связанные с анархическими организациями. В то же время беспорядки 9 октября во время акций протеста в Риме, как сообщалось ранее, связывают с ультраправым сектором.

С введением обязательного ковид-сертификата на рабочем месте ускорились темпы вакцинации, а также увеличилось число сдаваемых тестов на коронавирус. Не вакцинированным для получения QR-кода необходимо делать его каждые 48 часов. Число новых заражений при этом остается стабильным, суточный прирост новых случаев не превышает 3 тыс. по стране.

Число полностью иммунизированных в Италии превышает 81% населения старше 12 лет. Первую дозу сделали более 85%. Эксперты говорят, что с достижением 90-процентного барьера можно будет отказаться от ковид-сертификатов, которые будут в силе по крайней мере до завершения режима чрезвычайной ситуации, объявленного до конца года. Далее его срок может быть при необходимости продлен.