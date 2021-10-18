Оппозиция в Раде настаивает на принятии законов о реализации минских соглашений

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко призвал Верховную раду принять законы о реализации минских соглашений.

"На прошлой неделе прошли переговоры представителей США и РФ, ключевой вопрос - достижение мира в Донбассе <...>. Мы услышали абсолютно четкий сигнал с двух сторон, что единственный путь для достижения мира - минские соглашения. Ключ к ним - в Раде, потому что надо принять законы, которые позволят вернуть мир в страну и выполнить эти соглашения", - заявил Бойко в понедельник на заседании согласительного совета руководителей групп и фракций Рады.

Он подчеркнул, что для принятия таких законов должна быть политическая воля у парламента. "У нашей фракции такая воля есть", - добавил политик.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.