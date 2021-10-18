Лукашенко: эмигрантские центры в Польше и Литве провоцируют акции устрашения в Белоруссии

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эмигрантские центры в Польше и Литве подстрекают радикалов к проведению акций устрашения в отношении государственных деятелей.

"Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса", - сказал в понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов глава государства, чьи слова приводит агентство БелТА.

Он добавил, что Польша и Литва проводят спецоперации по созданию каналов переправки мигрантов на территорию Германии и Франции.

"Одной из ключевых гибридных угроз сегодня является сложная обстановка на нашей государственной границе. Польша и Литва целенаправленно обвиняют Беларусь в якобы искусственном создании миграционного кризиса, - сказал Лукашенко. - При этом проводят спецоперации по созданию каналов убытия мигрантов из мест содержания на территорию Германии и Франции, массово и цинично нарушая права человека".