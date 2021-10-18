Японский министр заявил о намерении возобновить программу безвизовых обменов с Россией

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" (так в стране называют южные острова Курильской гряды) Косабуро Нисимэ заявил о намерении возобновить программу безвизовых обменов между Японией и Россией, которая была приостановлена в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

"Мы намерены работать над возобновлением [программы] в сотрудничестве с Министерством иностранных дел [Японии]", - подчеркнул Нисимэ на встрече с бывшими японскими жителями южных островов Курильского архипелага. Помимо этого, министр посетил мыс у портового города Немуро на севере страны, откуда через пролив осмотрел остров Кунашир и группу ныне необитаемых островков, которую в Японии называют Хабомаи.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами ежегодно, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

Из-за коронавируса Япония и Россия второй год подряд не проводят безвизовые обмены. В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков.