КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас не обсуждает членство в ЕС, поскольку знает ответ.

"Не стоит ставить вопросы, на которые ты знаешь ответ", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины в Евросоюзе.

При этом президент анонсировал, что вскоре увеличится количество государств - членов Европейского союза, которые письменно на двустороннем уровне поддержат европейскую перспективу Украины. "Мы начали в этом году готовить двусторонние декларации со странами ЕС о поддержке европейской перспективы Украины. Когда Украина и страны Евросоюза решат, что Украина может быть членом ЕС, то та или иная страна, с которой мы подписываем эту декларацию, точно проголосует за нас", - рассказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что уже четыре страны - члены Европейского союза подписали такие декларации, еще три документа будут подписаны в ближайшее время. "То есть уже будет семь стран из 27. Шаг за шагом мы это сделаем. Я очень этого хочу, поэтому будем двигаться вперед", - подчеркнул Зеленский. Он отметил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживают Украину и отмечают прогресс в осуществлении реформ, о чем шла речь в совместном заявлении по итогам 23-го саммита Украина - Европейский союз.

"Но мы понимаем, что членство Украины в Европейском союзе должно быть поддержано 27 государствами - членами ЕС", - добавил глава государства. Он признал, что есть страны, с которыми нужно будет больше работать по этому вопросу.