Американец признал вину в попытке оказания материальной поддержки ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Житель штата Иллинойс признал вину в попытке оказания материальной поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства юстиции США.

По данным американских властей, 36-летний Дилшод Хусанов из Чикаго в 2014-2015 годах способствовал тому, чтобы несколько жителей США вступили в ряды ИГ. В частности, он в составе группы лиц занимался сбором, а также лично предоставлял средства для организации их переезда в Сирию, где они должны были примкнуть к террористам. Некоторые подельники Хусанова были арестованы ранее - двое из них приговорены к 15 годам заключения, один - к 12,5 года тюрьмы, еще трое ожидают вынесения приговора.

Хусанов признал вину в попытке оказания финансовой поддержки террористической организации. Ему грозит тюремное заключение сроком до 11 лет. После освобождения из тюрьмы он будет выдворен из США.