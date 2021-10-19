Суд в США назначил начало слушаний по делу венесуэльца Сааба на 1 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Федеральный суд США по Южному округу Флориды назначил на 1 ноября начало слушаний по делу гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, ранее экстрадированного из Кабо-Верде в связи с обвинениями американских властей в отмывании денег. Соответствующее решение объявил судья Джон О'Салливан на заседании в понедельник, которое прошло в видеоформате.

Как ожидается, 1 ноября Саабу будут разъяснены обвинения в его адрес, а также его права. Как надеется адвокат Сааба Генри Белл, за это время может быть рассмотрена апелляция его подзащитного на арест, который был осуществлен вопреки дипломатическому статусу.

Сам Сааб появился в суде по видеотрансляции. Сейчас он находится в тюрьме во Флориде. Он не выступал с какими-либо заявлениями.

Американские СМИ сообщили 16 октября о том, что власти Кабо-Верде выдали США Сааба, который имеет колумбийское происхождение и является финансистом и предпринимателем. По версии газеты "Вашингтон пост", Сааб входит в число "близких союзников" президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Каракас назвал экстрадицию Сааба похищением и нарушением прав человека.

Сааб был арестован 12 июня 2020 года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совместной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Власти Венесуэлы выразили протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

В свою очередь Каракас заявил, что приостанавливает переговоры с оппозицией из-за экстрадиции Сааба. Правительство и оппозиция Венесуэлы начали 13 августа в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу.