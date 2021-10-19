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Индия планирует открыть в Москве туристическое представительство

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма отметил, что посольство страны в России является одним из крупнейших

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Индия собирается открыть туристическое представительство в Москве. Об этом сообщил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.

"Мы также расширили наше посольство, которое и так является одним из крупнейших посольств Индии за рубежом, чтобы заниматься новыми областями сотрудничества с Россией. У нас появилось новое космическое представительство, новое энергетическое представительство, и я рад сообщить, что скоро в Москве откроется новое туристическое представительство", - сказал посол газете.

Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма завершает пребывание в Москве в качестве главы индийской дипломатической миссии. Он возглавил индийскую дипмиссию в 2018 году.

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