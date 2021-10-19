МИД Турции вызвал послов 10 стран из-за заявлений по поводу Османа Кавалы

ТАСС, 19 октября. Министерство иностранных дел Турции вызвало послов США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в Анкаре из-за их заявлений по поводу содержания под стражей активиста Османа Кавалы. Об этом во вторник сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в ведомстве.

Ранее, в понедельник, посольства указанных стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Турции незамедлительно освободить Кавалу.

Ожидается, что главы дипмиссий прибудут в министерство во вторник утром.

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале предыдущего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.