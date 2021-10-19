Эксперт: Земана могут лишить полномочий главы Чехии не ранее 8 ноября

ПРАГА, 19 октября. /ТАСС/. Полномочия главы государства с больного президента Чехии Милоша Земана парламент республики сможет снять не ранее 8 ноября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник вечером пожелавший остаться неназванным эксперт в сфере конституционного права страны.

"Земан, находящийся в реанимации Центрального военного госпиталя в Праге, может быть лишен полномочий главы государства, если за это проголосует большинство в обеих палатах парламента республики. Палата депутатов (верхняя палата) соберется на свое первое заседание после прошедших в стране 8 и 9 октября выборов ее нового состава 8 ноября. Теоретически ее члены могут уже в этот день высказаться за снятие президентских обязанностей с Земана", - отметил эксперт.

Сенат (верхняя палата парламента) проведет свое очередное заседание 26 октября. В верхней палате, согласно заявлениям ее представителей, существует согласие по вопросу лишения больного Земана президентских полномочий, что не произойдет, если его состояние здоровья вскоре улучшится. Между тем, согласно поступившей спикеру Сената от руководства Центрального военного госпиталя информации с прогнозом по Земану, в ближайшие недели он вряд ли будет способен вернуться к исполнению наложенных на него конституцией обязанностей.

Поэтому уже во вторник представители руководства Сената планируют начать консультации с лидерами прошедших в Палату депутатов политических партий о возможности снятия, хотя бы на время, президентских полномочий с Земана. Запланировано также заседание сенатской конституционной комиссии, посвященной вопросу лишения его обязанностей главы государства.

Если обе палаты парламента выскажутся за снятия президентских полномочий с Земана, то они перейдут на премьер-министра и председателя Палаты депутатов.

77-летний Земан 10 октября был помещен в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя Праги. В нем он проходил плановую госпитализацию в течение восьми дней в сентябре. Глава государства страдает невропатией ног и жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. Он также наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью. Такое мнение высказывал в том числе экс-президент Чехии Вацлав Клаус. По мнению врачей, Земану может потребоваться около трех недель стационарного лечения.