СМИ: Пхеньян не предупреждал Сеул о запуске ракеты

СЕУЛ, 19 октября. /ТАСС/. КНДР не проинформировала заранее Южную Корею по действующим каналам связи о готовящемся запуске баллистической ракеты. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя министерства объединения.

"Контактный звонок состоялся сегодня утром в обычном режиме. КНДР не упомянула о сегодняшней ситуации", - цитирует агентство представителя министерства.

Пхеньян и Сеул проводят регулярные ежедневные телефонные звонки через офисы связи в 9:00 и 17:00 по местному времени (3:00 и 11:00 мск). Запуск ракеты КНДР состоялся в 10:17 по местному времени (4:17 мск).

Совет национальной безопасности Республики Корея в ходе экстренного заседания выразил глубокое сожаление в связи с новым ракетным запуском КНДР, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление совета.

"Члены совета выразили глубокое сожаление в связи с тем, что запуски КНДР произошли на фоне проведения активных консультаций с США, Китаем, Японией, Россией и другими крупными странами по продвижению мирного процесса на Корейском полуострове", - говорится в заявлении СНБ.

Как сообщает агентство, члены совета "призвали КНДР в ближайшее время перейти к диалогу об установлении мира на Корейском полуострове".

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР во вторник утром осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря из района города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. Между тем, как сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида, власти Японии считают, что КНДР запустила две баллистические ракеты.

Военные Республики Корея считают, что Пхеньян мог провести испытание баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Ранее КНДР осуществляла запуски ракет такого типа в 2015 и 2019 годах. Это ракетное испытание КНДР стало восьмым в текущем году. В конце сентября Пхеньян впервые запустил в сторону Японского моря новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-8".