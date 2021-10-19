{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении

Премьер-министр Армении указал, что Россия также является лидером по инвестициям в страну

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Реализация технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" особенно важна для Армении в борьбе с эпидемией. Об этом во вторник по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума отметил в своем приветственном слове премьер-министр Никол Пашинян, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян.

"Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт", что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией", - отмечается в послании главы армянского кабмина.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПандемия COVID-19
СМИ: полиция Чехии начала расследование в связи с госпитализацией президента
Читать полностью