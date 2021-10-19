Пашинян отметил важность производства вакцины "Спутник Лайт" в Армении

ЕРЕВАН, 19 октября. /ТАСС/. Реализация технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт" особенно важна для Армении в борьбе с эпидемией. Об этом во вторник по случаю открытия пленарного заседания Восьмого армяно-российского межрегионального форума отметил в своем приветственном слове премьер-министр Никол Пашинян, которое зачитал вице-премьер Мгер Григорян.

"Россия также является лидером по инвестициям в Армению и играет исключительную роль в развитии инфраструктуры нашей страны. Среди последних инвестиций необходимо выделить реализацию технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник Лайт", что особенно важно для нашей страны в борьбе с эпидемией", - отмечается в послании главы армянского кабмина.