В Баку опровергли обвинения иранской стороны в препятствовании экспорту из Ирана в Россию

БАКУ, 19 октября. /ТАСС/. Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана назвал во вторник необоснованными и не соответствующими действительности утверждения иранской стороны о намеренном препятствовании Баку экспорту товаров из Ирана в Россию.

"Накануне в некоторых СМИ со ссылкой на члена совета директоров совместной ирано-российской торговой палаты Сейеда Джалила Джалалифара была распространена информация о скоплении на иранской стороне погранично-таможенного пункта Астара большого количества грузовых автомобилей. В ней утверждалось, что азербайджанская сторона делает это намеренно на фоне возросшей напряженности в ирано-азербайджанских отношениях. Государственный таможенный комитет заявляет, что подобные сообщения необоснованны и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Управления печати и связей с общественностью ГТК, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

В нем отмечается, что Астаринский погранично-таможенный пункт продолжает деятельность в усиленном рабочем режиме и за последние десять дней обеспечен переход из Ирана в Азербайджан большего числа грузовых транспортных средств, чем в предыдущие дни. "Официальный представитель Ирана может спокойно получить эту статистику в соответствующих структурах своей страны", - добавили в ГТК.

По утверждению комитета, скопление грузовиков на границе вызвано проблемами, возникшими в самом Иране. Отмечается, что причиной стал 10-часовой сбой в компьютерной системе на иранской стороне 15-16 октября, из-за чего был остановлен переход грузовых автомобилей через пропускной пункт. Кроме того, по данным азербайджанской стороны, скопление грузовиков было вызвано длинными очередями при операциях по погрузке-разгрузке на плодоовощных складах в иранском городе Астара.

"Обвинять Азербайджан в скоплении грузовиков, вызванном проблемами на иранской стороне, и придавать этому политическую окраску недопустимо и вызывает сожаление", - говорится в сообщении.