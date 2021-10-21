МВД Белоруссии признало Telegram-канал "Кибер-партизаны" экстремистским формированием

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, "осуществляющих экстремистскую деятельность с помощью Telegram-канала "Кибер-партизаны" и Telegram-чата "Кибер-сливы".

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала "Кибер-партизаны" и Telegram-чата "Кибер-сливы", экстремистским формированием и запрете его деятельности", - сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Кибер-партизанами" называет себя анонимная группа специалистов IT, которые возлагают на себя ответственность за взломы базы данных ряда государственных учреждений, в том числе, подразделений МВД.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, были включены интернет-ресурсы формирований "Рабочы Рух/Расширенный круглый стол", "dze.chat", "Буслы ляцяць" и "Буслы ляцяць Chat", "Дружины народной самообороны - ДНС"

В МВД ранее заявили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства, образуют состав уголовного преступления. Максимальная ответственность за данное преступление предусматривает семь лет лишения свободы.