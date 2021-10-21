Глава МИД Норвегии заявила, что новый кабмин продолжит поддерживать санкции против России

ХЕЛЬСИНКИ, 21 октября. /ТАСС/. Новое правительство Норвегии не меняет линию в вопросе европейских санкций против России и поддерживает их, но одновременно планирует развивать с Москвой сотрудничество в ряде областей. Об этом сообщила в четверг Норвежскому телеграфному бюро новый глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Наша позиция в отношении России ясна: мы полностью поддерживаем санкции. У нас не будет какой-то иной линии, чем была у предыдущего состава правительства", - сказала она.

При этом министр подчеркнула, что "Россия - это сосед", а потому с ней необходимо "общаться и развивать сотрудничество". Хюитфельдт отметила, что у двух стран есть общие интересы в целом ряде сфер: управлении популяцией трески, сотрудничестве по вопросу защиты климата в бореальных хвойных лесах, взаимодействии между гражданами, укреплении кооперации через Арктический совет и Совет Баренцева/Евроарктического региона, изучении шельфа, а также в других вопросах, связанных с морской средой, ресурсами и климатом.

В опубликованной неделю назад политической программе нового кабмина говорится, что Норвегия продолжит развивать сотрудничество с Россией в северных регионах.

Левоцентристский блок во главе с оппозиционной Рабочей партией (РП) одержал победу на выборах в парламент 13 сентября, а РП получила возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.