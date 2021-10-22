Глава Пентагона обсудил с министром обороны Дании действия России

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил в четверг с министром обороны Дании Трине Брамсен сотрудничество в сфере безопасности и действия России в ряде регионов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

Остин встретился с Брамсен в Брюсселе. Они "подтвердили прочные двусторонние отношения в сфере обороны между США и Данией", а также обсудили "пути углубления и расширения оборонного сотрудничества". Как уточнил Кирби, Остин и Брамсен "отметили общую обеспокоенность относительно вопросов, влияющих на трансатлантическую безопасность, включая действия России в северной Атлантике, Балтийском море и Украине". Министры "договорились продолжать тесное взаимодействие по общим приоритетам во всем мире".

Как сообщил Кирби, Остин также встретился в четверг с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Они обсудили сотрудничество в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и "подчеркнули важность южного фланга НАТО". Глава Пентагона отметил, по его утверждению, "потенциально дестабилизирующую роль, которую может играть в Африке вредоносное влияние со стороны Китая и России".

Кроме того, глава Пентагона и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли обсудили "двусторонние отношения, взаимодействие в борьбе с терроризмом в Сахеле и продолжение сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе". Они также "рассмотрели возможности расширения сотрудничества в киберпространстве и космосе".