Премьер Польши: Евросовет может рекомендовать финансирование укрепления внешних границ ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Европейский совет с большой долей вероятности будет рекомендовать Европейской комиссии (ЕК) финансирование новых элементов охраны внешних границ Европейского союза. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС.

"Мы обсуждали возможность финансирования Еврокомиссией определенного вида действий, которые помогали бы в охране границ. Комиссия понимает, что Frontex (Агентство ЕС по контролю границ - прим. ТАСС) - это далеко не достаточная мера для защиты границ", - сказал он.

"Мы будем на следующих саммитах это обсуждать, и очень вероятно, что Евросовет будет рекомендовать ЕК допустимость финансирования новых элементов, связанных с охраной границ. Будут ли это элементы, связанные с инфраструктурой, или мобильные элементы, или связанные с человеческими ресурсами, пограничной охраной - этого я сейчас сказать не могу. Тут мы не достигли общего знаменателя", - отметил Моравецкий.

С начала года на литовско-белорусской границе было задержано более 4 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. После того как в августе Литва стала разворачивать мигрантов и не пропускать их через границу, нелегалы стали пытаться пробраться через Белоруссию в Польшу и Латвию.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 23 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.