Киев намерен открыть "пункты связи" с Зеленским для неподконтрольной части Донбасса

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Украины намерены открыть на линии соприкосновения в Донбассе пункты, где жители неподконтрольной Киеву части региона могли бы "непосредственно общаться" с представителями украинской власти, включая президента Владимира Зеленского, при помощи специального электронного сервиса. Об этом заявил в пятницу по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) его секретарь Алексей Данилов.

"Еще один вопрос, который рассматривали на сегодняшний день, это каким способом наладить конституционные права <...> тех людей, которые пересекают линию разграничения на тех КПП, которые расположены на территории Донецкой и Луганской областей, часть из них - на территории Херсонской области, для того чтобы открыть пункты, где они могли бы иметь прямую коммуникацию непосредственно с представителями власти, с президентом, с кабинетом министров, с иными органами центральной и местной власти", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

Техническое обеспечение работы "пунктов связи" поручено обеспечить украинскому министерству, занимающемуся разработкой цифровых приложений и сервисов для официальных органов. "Принято решение в течение двух недель поручить министерству цифровой трансформации разработать техническое задание для такого продукта и через две недели, когда на заседании СНБО будет рассматриваться такой инструмент, в самом скором времени его внедрить, чтобы у людей была такая возможность непосредственного общения со всеми органами, которые есть у нас в стране, включая президента Украины", - заявил секретарь СНБО.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты, жители ДНР и ЛНР должны выезжать на подконтрольную Киеву часть Донбасса. На заседании экономической подгруппы контактной группы 12 октября обсуждались вопросы выплаты пенсий на территориях неподконтрольной Киеву части Донбасса при использовании механизма удаленной идентификации пенсионеров.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.