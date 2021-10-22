Псаки: США намерены работать по Афганистану в формате расширенной тройки с РФ в будущем

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены работать по Афганистану в формате расширенной тройки (Россия, США, Китай, Пакистан) с участием России в будущем, не участвовали в конференции в Москве по причинам логистики. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

Ее попросили прокомментировать прошедшее в российской столице третье заседание в московском формате по Афганистану и спросили, почему США не смогли принять в нем участие. "Соединенные Штаты поддерживают эти переговоры. Мы не смогли принять [в них] участие по причинам логистики. Мы считаем, что расширенная тройка - а именно таким является этот формат - является эффективным и конструктивным форумом. Мы надеемся на участие в этом форуме в будущем. Мы не смогли принять в нем участие на этой неделе, но мы сделаем это в будущем", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что США "по-прежнему абсолютно привержены делу оказания помощи афганскому народу". По словам Псаки, Вашингтон "привержен обеспечению возможности покинуть страну [Афганистан] тем, кто этого хочет", помогая с авиарейсами.

Третье заседание в московском формате по Афганистану состоялось в среду в российской столице. Он был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Как отмечалось в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи, участники консультаций подчеркнули важность формирования инклюзивного правительства в Афганистане.

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны. В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства и женщин.