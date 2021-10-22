Ведущие афганские политики и члены прежнего руководства страны создали совет сопротивления

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Несколько ведущих афганских политиков, а также представителей свергнутого руководства страны создали Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для противостояния радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Соответствующую декларацию опубликовал в пятницу в Facebook один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур, который в настоящий момент, по информации ряда СМИ, находится в Узбекистане.

"Совет выражает признательность международному сообществу за непризнание талибов и призывает ООН и все страны мира оказать на них давление с целью создания инклюзивного правительства, так как представители различных этнических групп, официальных конфессий и языков, а также женщины <...>, которые составляют половину нашего общества, игнорируются, а большая часть членов [сформированного радикалами] кабинета министров находится под санкциями", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, политики просят жителей Афганистана "готовиться к трудному и долгосрочному сопротивлению внутренней тирании, иностранной агрессии и оккупации", а руководство "Талибана" призывают "прекратить систематические убийства и аресты военных и членов предыдущего правительства, <...> прекратить преследовать людей и захватывать их собственность, положить конец насилию над гражданами и вступить в прямые и конструктивные переговоры с представителями совета".

Говоря о причинах падения прежнего правительства, создатели нового политического органа отмечают, что причиной захвата власти талибами стали "некомпетентность, тотальная коррумпированность и предательство членов бывшего руководства", что в настоящий момент привело к "нищете, отсутствию безопасности в стране и многочисленным страданиям населения". В связи с этим совет призвал "международное сообщество и различные глобальные организации оказать прямую гуманитарную помощь народу Афганистана".

Подчеркивая необходимость возобновления переговоров и мирного решения существующих проблем, политики в то же время подчеркивают: "В случае отказа другой стороны и тех, кто ее поддерживает, от диалога мы будем вынуждены прибегнуть ко второму этапу сопротивления (военным действиям). Ответственность и последствия этого будут целиком и полностью лежать на противоположной стороне".

Состав совета

В декларации не уточняется, кто именно будет входить в новый политический орган. Между тем, по сообщениям ряда афганских СМИ, его членами, помимо опубликовавшего указанное заявление Нура, уже стали экс-спикер Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) в 2005-2010 годах, первый вице-президент исламской республики в 2014 году, а также лидер партии "Новый Афганистан" Мохаммад Юнус Кануни и занимавший в 2014-2020 годах должность первого вице-президента страны и лидер партии "Национальное исламское движение Афганистана" маршал Абдуррашид Дустум.

Кроме того, в Совет вошли первый заместитель председателя правительства в 2014-2020 годах и один из лидеров Исламской партии Афганистана Мохаммад Хан, а также второй заместитель главы исполнительной власти страны в 2014-2019 годах, глава Партии исламского единства афганского народа Мохаммад Мохакик.

Помимо этого, как уточняется, членами Совета стали бывший министр финансов исламской республики (в 2020-2021 годах), один из лидеров Исламской партии Афганистана Абдулхади Аргандиваль и лидер партии "Исламский призыв" Абдурраб Расул Саяф.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.

Сопротивление "Талибану"

В то же время не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Между тем 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена.

В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

О последних на сегодняшний день вооруженных столкновениях между бойцами сопротивления и боевиками "Талибана" афганские СМИ информировали 16 октября, когда, как уточнялось, со стороны ополченцев погибли семь человек, талибы также понесли потери, однако число жертв среди радикалов не сообщалось.