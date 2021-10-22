{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ведущие афганские политики и члены прежнего руководства страны создали совет сопротивления

Политики призвали руководство "Талибана", в частности, прекратить систематические убийства и аресты военных и членов предыдущего правительства, прекратить преследовать людей и захватывать их собственность

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Несколько ведущих афганских политиков, а также представителей свергнутого руководства страны создали Высший совет национального сопротивления Исламской Республики Афганистан для противостояния радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ). Соответствующую декларацию опубликовал в пятницу в Facebook один из лидеров партии "Исламское общество Афганистана" Ата Мохаммад Нур, который в настоящий момент, по информации ряда СМИ, находится в Узбекистане.

"Совет выражает признательность международному сообществу за непризнание талибов и призывает ООН и все страны мира оказать на них давление с целью создания инклюзивного правительства, так как представители различных этнических групп, официальных конфессий и языков, а также женщины <...>, которые составляют половину нашего общества, игнорируются, а большая часть членов [сформированного радикалами] кабинета министров находится под санкциями", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, политики просят жителей Афганистана "готовиться к трудному и долгосрочному сопротивлению внутренней тирании, иностранной агрессии и оккупации", а руководство "Талибана" призывают "прекратить систематические убийства и аресты военных и членов предыдущего правительства, <...> прекратить преследовать людей и захватывать их собственность, положить конец насилию над гражданами и вступить в прямые и конструктивные переговоры с представителями совета".

Говоря о причинах падения прежнего правительства, создатели нового политического органа отмечают, что причиной захвата власти талибами стали "некомпетентность, тотальная коррумпированность и предательство членов бывшего руководства", что в настоящий момент привело к "нищете, отсутствию безопасности в стране и многочисленным страданиям населения". В связи с этим совет призвал "международное сообщество и различные глобальные организации оказать прямую гуманитарную помощь народу Афганистана".

Подчеркивая необходимость возобновления переговоров и мирного решения существующих проблем, политики в то же время подчеркивают: "В случае отказа другой стороны и тех, кто ее поддерживает, от диалога мы будем вынуждены прибегнуть ко второму этапу сопротивления (военным действиям). Ответственность и последствия этого будут целиком и полностью лежать на противоположной стороне".

Состав совета

В декларации не уточняется, кто именно будет входить в новый политический орган. Между тем, по сообщениям ряда афганских СМИ, его членами, помимо опубликовавшего указанное заявление Нура, уже стали экс-спикер Волеси джирги (Народной палаты, нижней палаты парламента страны) в 2005-2010 годах, первый вице-президент исламской республики в 2014 году, а также лидер партии "Новый Афганистан" Мохаммад Юнус Кануни и занимавший в 2014-2020 годах должность первого вице-президента страны и лидер партии "Национальное исламское движение Афганистана" маршал Абдуррашид Дустум.

Кроме того, в Совет вошли первый заместитель председателя правительства в 2014-2020 годах и один из лидеров Исламской партии Афганистана Мохаммад Хан, а также второй заместитель главы исполнительной власти страны в 2014-2019 годах, глава Партии исламского единства афганского народа Мохаммад Мохакик.

Помимо этого, как уточняется, членами Совета стали бывший министр финансов исламской республики (в 2020-2021 годах), один из лидеров Исламской партии Афганистана Абдулхади Аргандиваль и лидер партии "Исламский призыв" Абдурраб Расул Саяф.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной нынешнего года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной.

15 августа боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, в которое вошли исключительно члены радикального движения и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы Афганистана - пуштуны.

В связи с этим многие страны заявили, что такой кабмин не является инклюзивным, призвав "Талибан" включить в него этноконфессиональные меньшинства страны, а также женщин.

Сопротивление "Талибану"

В то же время не согласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

Между тем 6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена.

В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

О последних на сегодняшний день вооруженных столкновениях между бойцами сопротивления и боевиками "Талибана" афганские СМИ информировали 16 октября, когда, как уточнялось, со стороны ополченцев погибли семь человек, талибы также понесли потери, однако число жертв среди радикалов не сообщалось.

Теги
Афганистан
Во время беспорядков на северо-востоке Пакистана погибли трое полицейских
Еще несколько получили ранения, сообщила газета Dawn
Читать полностью