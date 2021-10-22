FT: Британия может использовать против России военное спецподразделение из финэкспертов

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Великобритания может использовать против России, Китая и Ирана спецподразделение Минобороны, сформированное из специалистов в сфере финансов и бывших сотрудников лондонского Сити. Как сообщила в пятницу вечером газета Financial Times , экспертная группа, работа которой засекречена, помогает британским ВС оттачивать навыки "экономической войны" и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и целенаправленного распространения дезинформации.

Издание отмечает, что подразделение было сформировано шесть лет назад и активно использовалось для противодействия деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии. Входящие в состав группы резервисты с опытом работы в сфере финансов консультируют другие спецподразделения, британскую разведку и 77-ю бригаду британской армии, которая специализируется на ведении электронной и психологической войны.

Издание пишет, что не может указать численность подразделения и его функции из соображений безопасности, однако отмечает, что спрос на специалистов, разбирающихся в международных финансовых потоках, в британских ВС сейчас высок. Газета связывает это с якобы растущей угрозой со стороны России и Китая. По словам источников издания, в задачи подразделения гипотетически могло бы входить создание помех финансовым операциям и интересам российской ЧВК "Вагнер", а также борьба с группировками хакеров-вымогателей.

"Нужно установить ключевые элементы бизнес-модели, которые используют те, кому вы противостоите, устранить эти элементы и максимально осложнить задачу по их замене. <...> Идет ли речь о ливанском [движении] "Хезболлах", окружении [президента РФ Владимира] Путина, Корпусе стражей исламской революции в Иране или даже Народно-освободительной армии Китая, все они - государства в миниатюре с собственной экономикой, - рассказал изданию маршал британской авиации Эдвард Стрингер, в подчинении которого раньше находилось "финансовая рабочая группа". - Зачем давать противникам выйти на поле боя, если вы можете лишить их ресурсов раньше, чем до этого дойдет дело?"

Он признал, что после разгрома ИГ спецподразделение привлекается Минобороны для решения конкретных задач и пока не стало постоянной частью структуры британских войск. При этом он выразил надежду на то, что это произойдет в будущем.