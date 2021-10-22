СБ ООН надеется на формирование в Ираке после выборов инклюзивного кабмина

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН отмечает улучшение в избирательном процессе в Ираке и ожидает, что после утверждения итогов парламентских выборов в стране будет сформировано инклюзивное правительство. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении.

Как указано в заявлении, страны СБ ООН "поздравили народ и правительство Ирака в связи с проведением выборов 10 октября". В тексте приветствуются "промежуточные отчеты о том, что выборы прошли ровно, были значительные и процедурные улучшения по сравнению с прошлым голосованием".

Правительство Ирака, отмечается в заявлении, предотвратило насилие в день волеизъявления.

"Страны Совета Безопасности подтвердили призыв генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] ко всем заинтересованным сторонам продемонстрировать терпение и соблюдать электоральные сроки. Подчеркивается, что любые электоральные споры, которые могут возникнуть, следует решать мирно через установленные правовые каналы, - говорится в заявлении. - После утверждения итогов [выборов] члены Совета Безопасности ждут с нетерпением мирного формирования инклюзивного правительства, которое бы отражало волю иракцев и их призыв к сильной демократии".

Выборы в парламент Ирака должны были состояться в 2022 году, но были проведены досрочно после массовых антиправительственных выступлений, прошедших во многих иракских провинциях в конце 2019 года.